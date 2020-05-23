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Telegraph: Великобритания планирует отказаться от продукции Huawei в инфраструктуре связи 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Британия откажется от продукции Huawei в сетях 5G
Фото: © EPA-EFE/Marta Pérez
Правительство Великобритании сведет к нулю роль китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве, а к 2023 может полностью прекратить использование ее продуктов в британской инфраструктуре связи. Как сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph, планы необходимых для этого шагов распорядился разработать премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Он по-прежнему хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены. Профильным структурам поручено как можно быстрее разработать план по уменьшению роли Huawei", — заявил газете источник. При этом в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, комментировать данную информацию изданию отказались.
The Daily Telegraph отмечает, что Джонсон, вероятно, готовится объявить об изменении позиции британского правительства по Huawei в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в пятницу в канцелярии британского премьера сообщили, что он рассматривает возможность в июне посетить саммит G7, который, по словам Трампа, с высокой вероятностью состоится в очном формате в Белом доме. Издание обращает внимание на то, что заключение торгового соглашения с США становится для Джонсона одной из главных задач, поскольку торговые переговоры с ЕС находятся в тупике. На позицию премьера могло также повлиять растущее в западных странах недоверие к руководству КНР на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Ранее Трамп предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона также предупреждала, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes. Несмотря на это, в январе этого года правительство Джонсона решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений. Компании не разрешили быть поставщиком критически важных компонентов, а долю ее оборудования в британских сетях 5G ограничили 35%.
Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. В США в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei, заявляя что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, где используется.
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Комментарии
В мире , Гаджеты , Борис Джонсон , Дональд Трамп , ЕС , Daily Telegraph , Китай , Великобритания
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