Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от COVID-19

Так, глава Белого дома перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

— Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса, — отметила она.

Отметим, что подобный шаг глава государства уже делал в марте текущего года. Тогда он перечислил аналогичную сумму на борьбу с пандемией.

После победы на выборах Дональд Трамп отказался от зарплаты президента. Однако по закону он обязан ее получать, поэтому лидер Америки заявил, что все деньги будет отдавать на благотворительность.

Ранее сообщалось о том, что свыше 25 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в США.