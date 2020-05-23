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Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от COVID-19
Фото: facebook.com/The White House
Так, глава Белого дома перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.
Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса, — отметила она.
Отметим, что подобный шаг глава государства уже делал в марте текущего года. Тогда он перечислил аналогичную сумму на борьбу с пандемией.
После победы на выборах Дональд Трамп отказался от зарплаты президента. Однако по закону он обязан ее получать, поэтому лидер Америки заявил, что все деньги будет отдавать на благотворительность.
Ранее сообщалось о том, что свыше 25 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в США.
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В мире , Дональд Трамп , Минздрав РФ
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