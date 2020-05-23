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Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал полстраны 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Советник Джонсона проигнорировал коронавирус
Фото: Reuters
Доминик Каммингс, советник премьера Великобритании Бориса Джонсона, после появления симптомов заражения коронавирусом отправился в гости к своим родителям. Об этом сообщают британские издания Guardian и Mirror.
Путь 48-летнего Каммингса составил более 400 километров. Издания выяснили, что 31 марта полиция в городе Дарем получила информацию о нахождении Каммингса по местному адресу. Симптомы заражения у советника премьера появились 28-29 марта, практически на следующий день после заболевания Джонсона.
Публикации могут поставить Каммингса в затруднительное положение. Пресс-служба Даунинг-стрит, как и полиция, не стали комментировать запросы журналистов. Ранее в Великобритании несколько высокопоставленных лиц были вынуждены уйти в отставку, когда выяснилось, что они нарушили правила самоизоляции.
Британский премьер сообщал, что заразился коронавирусом 27 марта. Спустя десять дней политика по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне, где подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. 13 апреля Джонсона выписали из больницы, он поблагодарил весь персонал клиники, особенно выделив медсестру Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма, которые дежурили у его постели в критически важный период.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Самоизоляция , Борис Джонсон , Великобритания
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