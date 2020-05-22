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Трамп перечислил свою зарплату за первый квартал на разработку лекарств от коронавируса 

ТАСС 43 минуты назад
Трамп отдал три зарплаты на борьбу с COVID-19
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны $100 тыс. — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса", — отметила она.
В начале марта американский лидер также перечислил министерству страны $100 тыс. на борьбу с пандемией.
После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так, он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,2 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Минздрав РФ , США
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