Чешские силовики начали охранять российского дипломата 

Все новости на карте

Правоохранители в Чехии по просьбе российского посольства предоставили охрану дипломату после угроз в его адрес, сообщают СМИ.

«Перед российскими объектами уже несколько дней стоят полицейские наряды. Они охраняют дипломата Андрея Кончакова, который, согласно данным спецслужб, может быть небезопасен для трех пражских политиков, и о его охране просило посольство РФ», — цитирует РИА «Новости» издание Denik N.

Полицейские установили дежурство у здания посольства, где расположены квартиры дипломатов. Также правоохранители охраняют Российский центр науки и культуры, который возглавляет Кончаков.

Ранее пражское издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, россиянин якобы привез в Чехию смертельный яд рицин.