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В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Фото: Reuters
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах», — приводит слова Райана РИА «Новости».
По его словам, больше всего пострадала Бразилия, число заболевших там превысило 300 тысяч человек, наибольшее количество случаев зафиксировано в Сан-Пауло.
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На втором месте по числу заболеваний в Южной Америке находится Перу — 108 тысяч, в Чили подтверждено почти 62 тысячи случаев заражения COVID-19.
Как сообщал «Рамблер», ранее немецкое издание Der Spiegel констатировало, что латиноамериканские страны не в состоянии справиться с пандемией коронавируса. По данным издания, за месяц число инфицированных в странах Южной Америки увеличилось в семь раз, число умерших выросло в 8,5 раза.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ , РИА Новости
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