В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19 

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах», — приводит слова Райана РИА «Новости».

По его словам, больше всего пострадала Бразилия, число заболевших там превысило 300 тысяч человек, наибольшее количество случаев зафиксировано в Сан-Пауло.

На втором месте по числу заболеваний в Южной Америке находится Перу — 108 тысяч, в Чили подтверждено почти 62 тысячи случаев заражения COVID-19.

Как сообщал «Рамблер», ранее немецкое издание Der Spiegel констатировало, что латиноамериканские страны не в состоянии справиться с пандемией коронавируса. По данным издания, за месяц число инфицированных в странах Южной Америки увеличилось в семь раз, число умерших выросло в 8,5 раза.