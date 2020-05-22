В Европе запретят дьюти-фри на борту самолетов 

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разработало новый регламент безопасности полетов для авиакомпаний, пишет «Московский комсомолец».
Согласно новым правилам, на территории аэропорта будет запрещено находиться без медицинской маски. Встречающим и провожающим будет запрещено проходить в зоны отлета и ожидания.
В залах отлета и прилета будет проводиться анализ температуры пассажиров. При температуре выше 38 градусов пассажирам будет предложено отказаться от полета.
На всех этапах полета необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Перед входом в самолет предписано размещать дозаторы с антисептиком, а также коврики с дезинфицирующим раствором, чтобы частицы вируса не попадали на борт самолета на ботинках пассажиров.
EASA предложило европейским авиакомпаниям предложить пассажирам скидки за сокращение количества ручной клади, а также рекомендовало отказаться от кормления на борту и проноса на борт покупок из duty free.
Также агентство предусмотрело соблюдение «респираторного этикета»: во время чихания человек должен закрывать лицо. За нарушение предусматриваются штрафные санкции вплоть до снятия с рейса.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, число жертв эпидемии превысило 335 тысяч человек.