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В Европе запретят дьюти-фри на борту самолетов 

Вероника Полынина и ещё 1 30 минут назад
В Европе запретят дьюти-фри на борту самолетов
Фото: РИА Новости
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разработало новый регламент безопасности полетов для авиакомпаний, пишет «Московский комсомолец».
Согласно новым правилам, на территории аэропорта будет запрещено находиться без медицинской маски. Встречающим и провожающим будет запрещено проходить в зоны отлета и ожидания.
В залах отлета и прилета будет проводиться анализ температуры пассажиров. При температуре выше 38 градусов пассажирам будет предложено отказаться от полета.
На всех этапах полета необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Перед входом в самолет предписано размещать дозаторы с антисептиком, а также коврики с дезинфицирующим раствором, чтобы частицы вируса не попадали на борт самолета на ботинках пассажиров.
EASA предложило европейским авиакомпаниям предложить пассажирам скидки за сокращение количества ручной клади, а также рекомендовало отказаться от кормления на борту и проноса на борт покупок из duty free.
Также агентство предусмотрело соблюдение «респираторного этикета»: во время чихания человек должен закрывать лицо. За нарушение предусматриваются штрафные санкции вплоть до снятия с рейса.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, число жертв эпидемии превысило 335 тысяч человек.
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В мире , ВОЗ , Московский комсомолец
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