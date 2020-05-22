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В Ираке рассказали о задержанном главаре ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
В Ираке рассказали о задержанном главаре ИГ
Фото: РИА Новости
Арест одного из лидеров террористической группировки ИГ* Абдель Насера Кардаша поможет выяснить источники ее финансирования, заявил РИА Новости представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман.
По словам спикера ведомства, Абдель Насер Кардаш считается "одним из самых опасных военных лидеров в террористической группировке". Он, как отмечает аль-Нуман, также являлся одним из кандидатов на пост главаря организации.
"Его называли профессором, так как он контролировал изготовление ядовитых газов, он играл важную роль в операциях группировки в Сирии, в боях за Багуз, а также занимался другими преступлениями в Мосуле", — заявил представитель антитеррористической службы.
По словам аль-Нумана, арест Абдель Насера Кардаша состоялся "в координации иракских спецслужб с Международной коалицией по борьбе с ИГ*, в частности с США". Кардаш во время поимки, отметил спикер иракской службы антитеррора, находился в Сирии.
"Информация, которую он расскажет, поможет вывести нас на источники финансирования группировки, а также на многую другую важную информацию о других лидерах и планах группировки в ближайшее время", — сказал официальный представитель антитеррористической службы.
"Согласно данным иракских спецслужб, в настоящее время лидером террористов ИГ* является Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, а на его пост могут претендовать около пяти кандидатов", — добавил он.
"Поимка такого важного члена группировки очень сильно ослабит ее. Его арест также является посланием страха для других террористов, они в любое время могут оказаться в руках правосудия", — заявил аль-Нуман.
Сабах аль-Нуман рассказал, что основная часть оставшихся после зачистки Мосула и сопредельных к нему населенных пунктов террористов скрывается в пустынях и гористой местности в западной и северо-западной части Ирака.
"В ближайшие дни мы запланировали проведение уникальных операций в этих местностях по ликвидации остатков ИГ*", — заявил аль-Нуман.
Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* Абдаллы Кардаша.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , РИА Новости , Ирак , Сирия
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