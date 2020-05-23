«Талибан» объявил о временном прекращении огня

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Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.

Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр — один из самых крупных мусульманских праздников — начался в субботу с заходом солнца.