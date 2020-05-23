«Талибан» объявил о временном прекращении огня

Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр — один из самых крупных мусульманских праздников — начался в субботу с заходом солнца.
"Для того чтобы соотечественники с удовольствием встречали Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), всем моджахедам… было рекомендовано или приказано лидерами предпринять особые меры для обеспечения безопасности соотечественников на период трех дней Ид аль-Фитра и не атаковать врага нигде", — говорится в заявлении.