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«Талибан» объявил о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама 

РИА Новости и ещё 24 40 минут назад
«Талибан» объявил о временном прекращении огня
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр — один из самых крупных мусульманских праздников — начался в субботу с заходом солнца.
"Для того чтобы соотечественники с удовольствием встречали Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), всем моджахедам… было рекомендовано или приказано лидерами предпринять особые меры для обеспечения безопасности соотечественников на период трех дней Ид аль-Фитра и не атаковать врага нигде", — говорится в заявлении.
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В мире , Талибан , Афганистан
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