Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер автор хита Yeke Yeke 

Lenta.ru 34 минуты назад
Умер автор хита Yeke Yeke
Фото: globallookpress.com
В Конакри скончался гвинейский игрок на коре и певец Мори Канте. Об этом сообщает «Би-Би-Си» в пятницу, 22 мая.
Уточняется, что 70-летний артист умер в больнице. Смерть автора хита Yeke Yeke подтвердил его сын Балла.
«Он страдал от хронических заболеваний и часто ездил во Францию ​​на лечение, но в последнее время это было невозможно делать из-за коронавируса. Мы видели, что его состояние стремительно ухудшалось, но я все равно был шокирован случившимся, потому что он пережил и более тяжелые времена», — рассказал сын Канте.
Президент Гвинеи Альфа Конде заявил, что африканская культура находится в трауре. Он назвал творчество певца уникальным.
Канте родился 29 марта 1950 года. В возрасте 27 лет он создал собственную группу Les Milieus Branches, а несколько лет спустя выпустил альбом Courougnegne, ставший популярным не только на территории Африки, но и в Европе. Позднее он переехал жить в Париж, где и записал свой главный хит Yeke Yeke.
1 мая скончался создатель афробита Тони Аллен. Нигерийскому барабанщику было 79 лет.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Собянин заявил о необходимости продлить самоизоляцию в Москве Собянин заявил о необходимости продлить самоизоляцию в Москве Россия вышла на плато по коронавирусу Россия вышла на плато по коронавирусу
Комментарии
В мире , Конакри , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Венсан Кассель экстренно госпитализирован
Венсан Кассель экстренно госпитализирован
Еще одна страна предъявила претензии РФ по ДОНу
Еще одна страна предъявила претензии РФ по ДОНу
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение