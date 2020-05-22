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Сгоревшая ступень ракеты «Союз» поразила австралийцев 

Газета.Ru 44 минуты назад
Сгоревшая ступень «Союза» поразила австралийцев
Фото: РИА Новости
Множество жителей Австралии в пятницу вечером наблюдали яркий след от вошедших в атмосферу Земли космических обломков. Сообщается, что яркий болид был виден в некоторых частях штата Виктория, а также в Тасмании. Многие жители делятся в соцетях записями и восторженными комментариями события.
То, что наблюдаемый след не был вызван падением астероида, подтверждается относительно низкой скоростью движения и длительным временем наблюдения — его видели как минимум 20 секунд. "Низкая скорость, порядка шести километров в секунду — явный признак того, что это космический мусор", — пояснил Джонти Хантер, профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда. "Тот факт, что оно двигалось медленно и под острым углом, и количество обломков, на которые распалось, исключает возможность того, что это был иноземный корабль, метеор или комета, — пояснил Guardian вице-президент Астрономического общества Виктории Перри Влахос. — Это последняя (третья) ступень российской ракеты, которая вывела спутник сегодня в 17.30 по нашему времени. И эта ступень вошла в атмосферу".
По словам специалиста, скорее всего, вся ступень сгорела в атмосфере и ее обломки не достигли поверхности Земли. Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. "Ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 10:34 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — отметили в Минобороны. В 10:41 мск разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени "Союза-2.1б".
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Комментарии
В мире , Происшествия , Министерство обороны , The Guardian , Австралия
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