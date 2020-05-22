Сгоревшая ступень «Союза» поразила австралийцев

Множество жителей Австралии в пятницу вечером наблюдали яркий след от вошедших в атмосферу Земли космических обломков. Сообщается, что яркий болид был виден в некоторых частях штата Виктория, а также в Тасмании. Многие жители делятся в соцетях записями и восторженными комментариями события.

То, что наблюдаемый след не был вызван падением астероида, подтверждается относительно низкой скоростью движения и длительным временем наблюдения — его видели как минимум 20 секунд. "Низкая скорость, порядка шести километров в секунду — явный признак того, что это космический мусор", — пояснил Джонти Хантер, профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда. "Тот факт, что оно двигалось медленно и под острым углом, и количество обломков, на которые распалось, исключает возможность того, что это был иноземный корабль, метеор или комета, — пояснил Guardian вице-президент Астрономического общества Виктории Перри Влахос. — Это последняя (третья) ступень российской ракеты, которая вывела спутник сегодня в 17.30 по нашему времени. И эта ступень вошла в атмосферу".