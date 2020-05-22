Помпео обвинил Зарифа в призывах к геноциду 

Джавад Зариф задался вопросом, почему « США и Запад так боятся демократии». Он обвинил западные страны, чья цивилизация нашла «окончательное решение» в газовых камерах, в нападении на тех, кто ищет «реальное решение через референдум».

Палестинцы не должны платить за ваши преступления или за вашу вину, — написал иранский дипломат.

Главе внешнеполитического ведомства Ирана ответил государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео. Он отметил, что его коллега и верховный лидер Ирана Али Хаменеи повторяют призывы Гитлера к геноциду.

Мы поддерживаем Германию и Израиль в борьбе против этой самой старой и самой гнусной формы ненависти, — подчеркнул Помпео.

Он указал, что происходившее во времена Второй мировой войны никогда не должно повториться.

Как писал NEWS.ru, аятолла Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Верховный лидер Ирана сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены.