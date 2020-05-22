Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч 

РИА Новости 1 час назад
В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч
Фото: REUTERS / Rafael Marchante
Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1289 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 30 200 человек, за последние 24 часа — 288 человек. Выздоровели 7590 человека, за последние сутки выздоровели 1138 человек.
С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров — все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции.
Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) — при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) — зеленый, средняя (2/3) — желтый, полная — красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Португалия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID
Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID
«У нас масочный, иди ***»: пенсионерка обматерила соседку
«У нас масочный, иди ***»: пенсионерка обматерила соседку
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение