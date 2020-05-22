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Зеленский объяснил, на какие цели пойдут деньги от МВФ 

ИА Regnum 1 час назад
Зеленский объяснил, на какие цели пойдут деньги от МВФ
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает согласование новой программы сотрудничества с МВФ формата «stand-by» в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.
Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте сегодня, 22 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский заявил, что все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ уже выполнены.
Также он отметил, что деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку государственного бюджета Украины.
Президент обратился к главе Финляндии с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.
ИА REGNUM напоминает, что ранее и в правительстве, и в Верховной раде заявляли, что Украина рассчитывает получить от МВФ до конца мая первый транш кредита в сумме $1,75 млрд
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , ИА REGNUM , Финляндия
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