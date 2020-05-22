Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ 

Глава КНДР Ким Чен Ын, которого в очередной раз потеряли СМИ, находится в курортном комплексе Вонсан на побережье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские и южнокорейские СМИ.
Сообщается, что Ким Чен Ын находился в Вонсане в апреле — до того, как он появился на публике на открытии завода удобрений 1 мая.
При этом СМИ продолжают гадать о причинах, по которым северокорейский лидер не возвращается в Пхеньян.
Южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщает, что Ким Чен Ын ведет из Вонсана непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия.
Ранее 22 мая агентство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних трех недель.
Представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки заявил, что власти Южной Кореи пристально следят за ситуацией в соседнем государстве.
Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений, после чего снова пропал более чем на 20 дней.