Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ 

Сообщается, что Ким Чен Ын находился в Вонсане в апреле — до того, как он появился на публике на открытии завода удобрений 1 мая.

При этом СМИ продолжают гадать о причинах, по которым северокорейский лидер не возвращается в Пхеньян.

Южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщает, что Ким Чен Ын ведет из Вонсана непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия.

Ранее 22 мая агентство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних трех недель.

Представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки заявил, что власти Южной Кореи пристально следят за ситуацией в соседнем государстве.

Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений, после чего снова пропал более чем на 20 дней.