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Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ 

Вероника Полынина и ещё 2 22 минуты назад
Глава КНДР Ким Чен Ын, которого в очередной раз потеряли СМИ, находится в курортном комплексе Вонсан на побережье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские и южнокорейские СМИ.
Сообщается, что Ким Чен Ын находился в Вонсане в апреле — до того, как он появился на публике на открытии завода удобрений 1 мая.
Чем мог заболеть Ким Чен Ын
При этом СМИ продолжают гадать о причинах, по которым северокорейский лидер не возвращается в Пхеньян.
Южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщает, что Ким Чен Ын ведет из Вонсана непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия.
Ранее 22 мая агентство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних трех недель.
Представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки заявил, что власти Южной Кореи пристально следят за ситуацией в соседнем государстве.
Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений, после чего снова пропал более чем на 20 дней.
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В мире , Азия , Видео , Чен Ким , КНДР
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