Позиция Японии относительно территориальной принадлежности Южных Курил не изменилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

На днях, как сообщал «Рамблер», Министерство иностранных дел ( МИД ) Японии представило ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». В нем сказано, что суверенитет страны распространяется на южную группу островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан. Аналогичная формулировка присутствовала в «Синей книге» за 2018 год, но отсутствовала в докладе за 2019-й.

Сегодня Мотэги дал в Токио пресс-конференцию. В ходе нее он заявил, что возвращение упомянутой фразы в «Синюю книгу» не означает, что позиция Японии относительно территориальной принадлежности Южных Курил изменилась.

«Никаких изменений в нашей позиции нет», — заверил министр.

Также он подчеркнул, что не изменилась и позиция Токио относительно заключения с Россией мирного договора. В «Синей книге» за 2020 год сказано, что это станет возможным лишь после урегулирования вопроса о принадлежности Итурупа, Хабомаи, Кунашира и Шикотана.