Позиция Японии относительно территориальной принадлежности Южных Курил не изменилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
На днях, как сообщал «Рамблер», Министерство иностранных дел (МИД) Японии представило ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». В нем сказано, что суверенитет страны распространяется на южную группу островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан. Аналогичная формулировка присутствовала в «Синей книге» за 2018 год, но отсутствовала в докладе за 2019-й.
Сегодня Мотэги дал в Токио пресс-конференцию. В ходе нее он заявил, что возвращение упомянутой фразы в «Синюю книгу» не означает, что позиция Японии относительно территориальной принадлежности Южных Курил изменилась.
«Никаких изменений в нашей позиции нет», — заверил министр.
Также он подчеркнул, что не изменилась и позиция Токио относительно заключения с Россией мирного договора. В «Синей книге» за 2020 год сказано, что это станет возможным лишь после урегулирования вопроса о принадлежности Итурупа, Хабомаи, Кунашира и Шикотана.