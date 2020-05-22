Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Японии заявили о неизменности своей позиции по Курилам и мирному договору с Россией 

ТАСС 50 минут назад
Япония поставила точку в споре с Россией о Курилах
Фото: Reuters
Позиция Японии относительно южной части Курильских островов и мирного договора с Россией остается неизменной, несмотря на добавление касающихся этого вопроса формулировок в ежегодный доклад по дипломатии "Синяя книга". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Ранее на этой неделе Мотэги представил "Синюю книгу" за 2020 год кабмину, официальная публикация ее намечена на осень. В ней содержится утверждение, что "северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет Японии". В версии за 2019 год фраза о принадлежности отсутствовала, хотя в 2018 году она также была включена в раздел, касающийся России.
"В отношении вопроса "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС) и в отношении продолжения переговоров по мирному договору никаких изменений в нашей позиции нет", — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, связано ли изменение формулировок в докладе с изменением позиции Японии по этой проблеме.
"Япония придерживается базовой позиции, согласно которой мы намерены продолжать упорные переговоры для решения территориального вопроса и подписания мирного договора. Мы несколько раз уже проводили обсуждение по этому вопросу с российским министром [иностранных дел Сергеем] Лавровым. Конечно, у нас имеются и различия в подходах, однако мы вместе исходим из договоренности между нашими дилерами о необходимости вести переговоры на основе Совместной декларации 1956 года", — добавил министр.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу реакции российской стороны на изменение формулировок в ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга", Мотэги подчеркнул, что его целью является предоставление возможности ознакомиться с дипломатическим курсом Японии в целом, а содержание учитывает изменения международной обстановки.
"Если мы возьмем статую Давида работы Микеланджело, то я думаю, что у него большая голова, а левое колено выглядит маленьким. Однако главный вопрос не в том, маленькое ли у статуи колено и большая ли голова, а в том, что целиком работа гения Микеланджело выглядит очень реалистичной", — сказал министр, указав на то, что доклад следует рассматривать как единый документ о принципах внешней политики страны.
Как заявила 21 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, включение Японией в доклад претензий на южную часть Курил противоречит поставленной на высшем уровне задаче улучшения двусторонних отношений с РФ. Она также напомнила, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны, в соответствии с международными правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим.

История вопроса

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
ТАСС: последние новости
Парламент Китая приступил к ежегодной сессии, перенесенной из-за эпидемии коронавируса Парламент Китая приступил к ежегодной сессии, перенесенной из-за эпидемии коронавируса ФСИН России назвала провокацией телесюжет France 24 о бунте в иркутской колонии ФСИН России назвала провокацией телесюжет France 24 о бунте в иркутской колонии Украина готовится предъявить России иск на миллионы долларов за инцидент с моряками Украина готовится предъявить России иск на миллионы долларов за инцидент с моряками
Комментарии 10
В мире , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Гагарина оставит мужа ни с чем
Гагарина оставит мужа ни с чем
Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни
Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение