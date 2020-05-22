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На Украине завершили расследование дела Шеремета 

Lenta.ru и ещё 5 55 минут назад
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Фото: РИА Новости
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом «Стране» рассказал адвокат Тарас Беспалый.
По его словам, следствие считает, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд.
«После того как мы с ним [делом] познакомимся, дело передадут в Шевченковский районный суд [Киева]», — пояснил Беспалый.
Адвокат признался, что до последнего не сомневался в закрытии дела, поскольку, по его мнению, реальных доказательств вины Антоненко, Дугарь и Кузьменко «нет и не было».
«Уволили группу прокуроров и поставили во главе дела прокурора с фамилией Тарасюк. Это бывший военный прокурор, и теперь он будет проводить дело относительно волонтеров и военных. Думаю, что слушание нескоро», — сказал он, добавив, что еще предстоит вынесение решения о мере пресечения, а также предоставление стороной защиты своих доказательств о невиновности обвиняемых.
Беспалый считает, что судебные слушания по делу об убийстве журналиста начнутся в ближайшие полгода.
Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий в Донбассе и волонтеров. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию на Украине. Никто из подозреваемых в совершении преступления не признает вины.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Киев
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