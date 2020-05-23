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Аргентина оказалась в ситуации дефолта 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, так как не выплатила иностранным кредиторам $503 млн долга, срок погашения которого истек в пятницу в 17:00 по нью-йоркскому времени (00:00 мск четверга), но продолжит переговоры с держателями ценных бумаг для урегулирования задолженности. Это подтвердил ТАСС источник в правительстве.
"Мы ведем открытые переговоры с держателями ценных бумаг", — сказал он. Он уточнил, что официального заявления правительства или министерства экономики на эту тему не ожидается.
В пятницу в Официальном бюллетене Аргентинской Республики был опубликован указ, продлевающий переговоры до 2 июня. "Продлить срок действия предложения об обмене до 17:00 по нью-йоркскому времени 2 июня 2020 года", — говорится в документе. В нем отмечается, что "министерство экономики продолжает анализировать предложения [инвесторов], чтобы восстановить устойчивость государственного долга".
8 мая правительство Аргентины опубликовало указ о продлении до 22 мая срока, в течение которого кредиторы могут принять предложение Буэнос-Айреса об урегулировании долга. План, который представил министр экономики республики Мартин Гусман в середине апреля, предусматривает трехлетний льготный период, а также списание 5,4% объема долга и 62% начисленных процентов — $3,6 млрд и $37,9 млрд соответственно. При этом в мае Аргентина заявила, что готова рассмотреть предложения кредиторов. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд
Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике страны возможность развиться и погасить долги. Правительство экс-президента Маурисио Макри также признавало, что республика вынуждена начать переговоры о перепрофилировании долга перед Международным валютным фондом (МВФ).
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Комментарии
В мире , Альберто Фернандес , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС , Аргентина
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