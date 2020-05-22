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Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений 

Lenta.ru 21 минуту назад
Украина обвинила Россию в нарушении минских соглашений
Фото: Reuters
Украина заявила о сознательном нарушении Россией минских соглашений. Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил (ООС) на странице Facebook.
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силы самопровозглашенных республик в Донбассе, которые Киев называет «незаконными вооруженными формированиями РФ», сознательно не выполняют минские соглашения и постоянно нарушают действующие договоренности об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения.
Киев ссылается на отчет миссии ОБСЕ от 20 мая, согласно которому в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) были замечены пять танков, гаубицы.
«Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — обвиняет штаб ООС.
Кроме этого, утверждают в Киеве, на участках разведения в районе Золотого и Петровского на неподконтрольных территориях обнаружены противотанковые мины, а «оккупационные войска систематически препятствуют» деятельности миссии ОБСЕ.
Ранее Донецкая и Луганская народные республики заявили, что привели войска в боевую готовность.
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В мире , Украина , ОБСЕ , Киев
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