«Новый враг» пригрозил не пустить Украину в НАТО

Парламент Болгарии принял декларацию против намерения Киева разделить Болградский район Одесской области на пять административных единиц, поскольку, по мнению Софии, это нанесет удар по местной болгарской общине. Киев предостерег Софию от вмешательства во внутренние дела Украины. Замглавы парламента Болгарии Валерий Симеонов пригрозил, что его страна преградит Украине путь в НАТО.

Парламент Болгарии выступил против территориальной реформы в Одесской области, назвав это очень плохой новостью для местной болгарской общины, и пригрозил преградить путь Украине в НАТО.

В парламенте заявили, что это изменение нанесет удар по болгарской общине и может привести к ее «размытию». В этой связи болгарские депутаты указали, что Украина собирается нарушить свои обязательства по международным соглашениям.

В итоге Народное собрание Болгарии приняло декларацию против административно-территориальной реформы, предусматривающей разделение Болградского района на пять административных единиц.

Документ в защиту целостности болгарской общины на Украине, существовавшей в Бессарабии с XVIII века, поддержали 109 депутатов, никто не высказался против, 19 человек воздержались, сообщает болгарский портал Fakti.

«Поддержка Болгарией вступления Украины в Европейский союз и НAТO оказалась под вопросом, поскольку Киев нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную конвенцию Совета Европы», — предупредил заместитель председателя болгарского парламента Валерий Симеонов.

Более того, в ходе заседания он обратил внимание депутатов на то, что такая фрагментация почему-то не предусмотрена в других регионах Украины. Спикер Национального собрания Цвета Караянчева после голосования заявила, что декларация будет немедленно отправлена в посольство Украины в Софии

Вскоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой и заверил, что Болградский район останется в его нынешних границах, передает издание Dnevnik.

«C самого начала обсуждений административно-территориальной реформы на Украине позиция МИД была последовательной и категоричной — мы настаиваем на сохранении целостности Болградского региона в его нынешних границах в соответствии c пожеланиями болгарской общины.

Министры договорились поддерживать связь до тех пор, пока не будет найдено приемлемое решение», — говорится в комментарии МИД Болгарии.

Между тем на своем сайте МИД Украины разместил коммюнике, в котором выражалось возмущение тем, что болгарский парламент принял декларацию по внутренней политике Украины.

«Вопросы административно-территориального устройства Украины находятся в исключительной компетенции органов государственной власти страны. Попытки иностранного государства вмешаться во внутренние дела Украины для нас совершенно неприемлемы. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины», — подчеркнули в Киеве.

Украина своей внутренней политикой против болгар приобрела очередного внешнего врага в Европе, приводит ИА Regnum слова политолога Сергея Белашко

«Теперь можно ожидать антиболгарскую кампанию в украинских СМИ, а также дружные выступления «патриотической общественности». Кстати, транзит газа на юг Украины пойдет именно через Болгарию. А в Софии только ждут повода, чтобы отказаться от антироссийских санкций», — напомнил эксперт.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон «Об образовании». Против выступила Венгрия: на территории украинских областей проживают 150 тыс. этнических венгров. Будапешт счел новый закон нарушающим права венгерского меньшинства.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Он отмечал, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства.

В противном случае, пообещал Сийярто, Венгрия будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Вскоре Киев принял уточняющие статьи к этому закону, а Кулеба в ходе встречи с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто заверил, что теперь закон полностью удовлетворяет венгерское население Украины, не ущемляя его в языковых правах.

В МИД Украины заявили: Киев надеется, что Венгрия разблокирует диалог украинской стороны с НАТО на высоком уровне. В ведомстве отметили, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

В марте нынешнего года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт выступают за обеспечение прав нацменьшинств на Украине. В том числе Киев обязан соблюдать их языковые и образовательные права, указал министр по итогам переговоров с Петером Сийярто.

«Этого требуют международные обязательства украинского государства, как, собственно, и конституция Украины», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Что же касается желания Украины вступить в ЕС, то в мае нынешнего года стало известно, что Евросоюз намерен определить новые долгосрочные цели для программы «Восточное партнерства».

Эта программа нацелена на развитие связей Брюсселя с шестью постсоветскими странами: Украиной, Молдавией, Грузией, Белоруссией, Арменией и Азербайджаном. Страны старой Европы не устраивает использование формулировок, позволяющих бывшим советским республикам думать, что участие в программе — это путь к вступлению в ЕС.

В ЕС рассчитывают, что по итогам саммита «будет получен мандат на подготовительные работы» для определения «следующего поколения задач» на период после 2020 года.

При этом общий вектор политики в ЕС, по сути, уже определили. В документе отмечается, что участие в «Восточном партнерстве» не является дорогой к вступлению в ЕС, как это часто понимают на Украине и в Грузии. «Восточное партнерство» — лишь инструмент политической и экономической интеграции Евросоюза со странами бывшего СССР.