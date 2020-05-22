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Сын журналиста Хашукджи заявил о прощении убийц отца 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Сын журналиста Хашукджи простил убийц отца
Фото: Reuters
Семья саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи прощает его убийц, написал сын убитого Салах Хашукджи на своей странице в Twitter.
Салах Хашукджи заявил о прощении от лица детей журналиста, добавив, что отец погиб "праведной смертью".
Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.
По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых якобы непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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