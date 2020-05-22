Сын журналиста Хашукджи простил убийц отца

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Семья саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи прощает его убийц, написал сын убитого Салах Хашукджи на своей странице в Twitter.

Салах Хашукджи заявил о прощении от лица детей журналиста, добавив, что отец погиб "праведной смертью".

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых якобы непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

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