США и Китай не поделили страну

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что закон против мятежа и сепаратизма в Гонконге , который готовятся принять власти Китая , может послужить поводом для пересмотра отношения Вашингтона к принципу «одна страна, две системы». Дональд Трамп ранее сообщил, что США жестко отреагируют на соответствующий жест со стороны Пекина, а американские сенаторы между тем разрабатывают законопроект, направленный на защиту прав человека в Гонконге и давление на Китай. Гонконг может снова стать новым поводом для противостояния между США и КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео 22 мая заявил, что любое решение Пекина, затрагивающее автономию и свободы Гонконга приведет к тому, что Вашингтон пересмотрит свой подход к принципу «одна страна, две системы».

Этот принцип гарантирует суверенитет Китая над Гонконгом, Макао и в теории — Тайванем. Однако взамен Пекин обязуется сохранять сложившееся на этих территориях внутреннее устройство, не преуменьшать роль местного самоуправления и действующих там свобод.

«Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированных Объединенной китайско-британской декларацией (по вопросу передачи Гонконга) и конституционным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (принципа) «одна страна, две системы» и статуса этой территории», — говорится в заявлении госсекретаря, распространенном госдепартаментом

такой шаг со стороны Пекина не соблюдает законодательные процедуры Гонконга, игнорирует желание его граждан и является «предвестником гибели» автономии региона. Помпео отмечает, что Белый дом негативно оценивает внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Позиция Белого дома состоит в том, что

«США настойчиво призывают Пекин пересмотреть свое ужасное предложение, выполнять свои международные обязательства и уважать широкую автономию, демократические институты и гражданские свободы Гонконга, которые, в соответствии с законодательством США, играют определяющую роль в сохранении его особого статуса», — добавил он.

Возмущение США связано с тем, что в пятницу ВСНП, возобновив работу после карантина, включило в повестку заседания закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», предусматривающий ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

При этом основной закон Гонконга подразумевает, что Пекин имеет право на этот шаг, однако до сегодняшнего дня власти КНР не прибегали к такому решению. Теперь же Китай намерен изменить третье приложение к Основному закону Гонконга, в котором перечислены общенациональные законы, распространяющиеся на Специальный административный район Китая.

Накануне пресс-секретарь ВСНП заявил, что такой шаг лежит в направлении укрепления принципа, на котором построены отношения двух сторон — «одна страна, две системы». Правда, взаимоотношения, построенные на таком принципе нельзя назвать безоблачными.

Вопрос автономии крайне болезнен для Гонконга, и жители достаточно жестко реагируют на любые посягательства на их особый статус.

Так, в прошлом году по городу прошла волна миллионных протестов, которые продлились полгода и сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией. Причиной недовольства граждан Гонконга стали намерения Пекина принять закон об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в нарушении китайских законов. В результате КНР пришлось отозвать законопроект.

Теперь Гонконг, как и ранее уверен, что закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма» — это очередная попытка Китая усилить свой контроль.

Пекин же утверждает, что инициатива «предотвращала бы, останавливала и наказывала любые действия, направленные на раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности и других форм поведения, которые серьезно угрожают национальной безопасности».

Местные власти Гонконга также поддерживают законопроект. Как заявила лидер города Керри Лам, принятие инициативы, «несомненно, входит в компетенцию центральных властей». Она также сообщила, что насилие, связанное с протестным движением, растет, равно как и риск терроризма, и закон нацелен «именно на те ситуации, которые беспокоили в течение прошлого года весь политический и деловой сектор в Гонконге».

В инициативе содержится также призыв к Гонконгу принять свои собственные законы о национальной безопасности на государственном уровне, чтобы заполнить все пробелы, оставленные версией, написанной Пекином.

Кроме того, закон запрещает «деятельность иностранных и внешних сил», вмешивающихся в дела Гонконга.

«При необходимости соответствующие органы национальной безопасности центрального народного правительства будут создавать агентства в [Гонконге] для выполнения соответствующих обязанностей по обеспечению национальной безопасности», — говорится в документе.

Предыдущие протесты продемонстрировали Пекину, что поддержка Запада, которую он оказал Гонконгу и его критика в отношении действий КНР, может еще больше разжечь силу протестного настроения. В прошлом году Китай обменялся несколькими критическими заявлениями с Великобританией и США, которые встали на защиту протестующих.

На этот раз действия Пекина снова вызвали возмущение в Европе и, особенно, в Соединенных Штатах.

МИД Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, осуждающие законопроект. Принятие инициативы без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов не соответствует соблюдению принципа «одна страна, две системы», говорится в заявлении. Дипломаты также напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

Однако наибольшее осуждение выражает именно США. Дело в том, что Гонконг стал очередным полем для противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Китай примет законодательство о госбезопасности в Гонконге, то от Вашингтона последует жесткая реакция.

Накануне сенаторы США представили законопроект, который накладывает санкции на китайских чиновников и организации, причастные к принятию и соблюдению закона о безопасности.

Сенатор Крис Ван Холлен и сенатор Пэт Туми заявили, что работали над законопроектом, который направлен на защиту прав человека в Гонконге и давление на Китай, чтобы сохранить автономию территории.

«Мы наложим штрафы на тех, кто замешан в подавлении Гонконга», — цитирует The Wall Street Journal заявление Криса Ван Холлена. Он также назвал шаг Пекина «грубым нарушением» соглашения Китая с Великобританией о сохранении большей свободы и автономии на территории.

Помимо этого, лидер республиканского большинства Сената Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что Белый дом пересмотрит американо-китайские отношения в случае, если Пекин продолжит оказывать давление на Гонконг.

Впрочем, помимо повода для очередного укола в адрес Пекина, существует и еще одна причина для столь резкой реакции США. За последние годы американские компании стали крупнейшими инвесторами Гонконга, а разразившиеся в прошлом году антиправительственные протесты, сделали эту территорию еще более заметной для Вашингтона.

Китай традиционно просит другие государства не вмешиваться в его внутренние дела, в том числе и по вопросам, касающимся Гонконга.

«Соответствующие вопросы относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире, — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга в пятницу. — Китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы КНР. Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции».

Ожидается, что законопроект о безопасности будет одобрен в парламенте Китая на следующей неделе.