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France24 обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России 

Газета.Ru и ещё 3 54 минуты назад
France24 обвинили в дестабилизации обстановки в России
Фото: РИА Новости
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила французский телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в обращении на сайте ведомства Иркутской области.
На такое заявление ФСИН натолкнул материал канала о последствиях бунта в колонии строгого режима N15 в Ангарске.
В работе France24 говорится о том, что люди "беспокоятся о судьбе десятков заключенных после жестокого подавления мятежа". Вот уже больше месяца семьи якобы "не знают, живы ли их родные". Служба отрицает данную информацию и отмечает, что к настоящему моменту на личном приеме у заключенных побывало 75 человек.
Журналисты также высказали претензию по поводу того, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК-15. ФСИН объяснила недопуск введенными из-за коронавируса ограничительными мерами.
В связи с этим, в ведомстве уверенны, что предоставленные французскими корреспондентами данные направлены на дестабилизацию социальной обстановки в России.
По некоторым данным, один из осужденных, который содержался в изоляторе данной колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали другие заключенные. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.
Бунт в колонии произошел 9 апреля. Один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал сотрудник ФСИН. На следующий день в колонии начался пожар на площади 30 тысяч квадратных метров.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , ФСИН , Ангарск , Иркутская Область
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