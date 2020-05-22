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Саакашвили рассказал, в чем состоит проблема Украины 

ТАСС 10 минут назад
Саакашвили рассказал, в чем состоит проблема Украины
Фото: ТАСС
Проблема Украины состоит не столько в управлении ее внутренними процессами из-за рубежа, сколько в отсутствии всякого управления. Об этом, комментируя скандал с "пленками Порошенко и Байдена", заявил в пятницу глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
"Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, — государственного управления", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1" по поводу скандала с аудиозаписями.
Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач во вторник на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают внутреннюю политику Украины. Депутат заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, стало предоставление американской стороной "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.
Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения и реформировании госпредприятий.
Эти записи, по словам Деркача, переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства.
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Комментарии
В мире , Андрей Деркач , Джон Керри , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Михаил Саакашвили , Дональд Трамп , Госдеп США
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