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В Китае напомнили, что эпидемия в стране ещё не закончилась 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Китай сделал заявление о пандемии
Фото: Reuters
Эпидемия коронавируса в Китае ещё не закончилась, предупредил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, требуется удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на 2020 год задачи по социально-экономическому развитию.
«Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия ещё не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — цитирует его РИА Новости.
Ли Кэцян добавил, что коронавирус стал самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой страна сталкивалась с момента создания КНР.
Ранее стало известно, что инфляция в Китае в 2020 году может достичь уровня примерно 3,5%.
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В мире , Эпидемия , Законопроекты , Эпидемия коронавируса , Госсовет КНР , РИА Новости , Китай
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