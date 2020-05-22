Китай сделал заявление о пандемии

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Эпидемия коронавируса в Китае ещё не закончилась, предупредил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, требуется удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на 2020 год задачи по социально-экономическому развитию.

«Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия ещё не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — цитирует его РИА Новости.

Ли Кэцян добавил, что коронавирус стал самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой страна сталкивалась с момента создания КНР.

Ранее стало известно, что инфляция в Китае в 2020 году может достичь уровня примерно 3,5%.