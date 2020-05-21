ООН оценила выход США из Договора по открытому небу

ООН обеспокоена из-за выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , передает РИА Новости.

«Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией», — отметил он. Дюжаррик предрек новую гонку вооружений и осудил Вашингтон за действия «без замещения [этого соглашения] чем-то еще».

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение о выходе из ДОН поведением Москвы. По его мнению, она нарушает его условия.

О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.