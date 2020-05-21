Байден остался в финансовой яме 

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден по-прежнему остается в глубокой финансовой яме, несмотря на успешный сбор средств для финансирования своей кампании в апреле. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, в прошлом месяце штабу Байдену и национальному комитету Демпартии удалось собрать более 60 миллионов долларов на ведение кампании. Таким образом в апреле доходы демократов практически сравнялись с доходами республиканцев во главе с действующим президентом Дональдом Трампом , которые собрали около 61,7 миллиона долларов. Несмотря на это, демократы пока существенно уступают республиканцам с точки зрения ресурсов, которыми они располагают — около 100 миллионов долларов против 255 миллионов.

По данным CNN, значительную часть доходов кампаний обеих партий составляют небольшие пожертвования от частных лиц. Так, в апреле на подобные поступления пришлось порядка 45 процентов всех поступлений Трампа, причем средний чек составлял около 200 долларов. Байден пока уступает нынешнему главе государства в этом направлении — в его доходах доля подобных пожертвований составляет около 37 процентов.

При этом демократы пытаются нарастить поток пожертвований через другие каналы. В первую очередь речь идет о так называемых Комитетах политического действия (Political Action Committee, PAC) — структурах, которые позволяют физическим и юридическим лицам жертвовать неограниченные суммы на ведение политической деятельности. Официально такие организации не связаны ни с одним из кандидатов, однако фактически оказывают поддержку одному из них. В апреле поддерживающая Трампа структура America First Action собрала 11,6 миллиона долларов. Продемократическая Priorities за тот же период собрала около 3 миллионов, однако заявила, что в скором времени может получить еще порядка 25 миллионов.

Главной же надеждой Байдена, считает телеканал, может стать фандрайзинговая онлайн-платформа ActBlue. В апреле она собрала практически 141 миллион долларов на поддержку бывшего вице-президента, а также других политиков-демократов, которые избираются в различные органы власти, и либеральных организаций. При этом аналогичная платформа республиканцев WinRed в прошлом месяце привлекла 60 миллионов долларов — более чем в два раза меньше, хоть это и стало ее лучшим результатом с момента запуска в 2019-м.

13 мая сообщалось, что на данный момент Байден опережает Трампа в предвыборной гонке. Отмечалось, что бывшего вице-президента поддерживает 51 процент зарегистрированных избирателей, в то время как 46 процентов отдают предпочтение действующему лидеру США.