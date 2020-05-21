Пока вы не уснули: в России появится новый налог 

Путин высказался об "откровенной провокации"
Президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о переходе России на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
Названа дата проведения парада Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что парад, посвященный 75-летия Победы, возможно, пройдет 24 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».
Путин решил судьбу ЕГЭ
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Китай поставил доллар под угрозу
Экс-министр финансов США Генри Полсон-младший заявил, что сохранение мирового господства доллара будет зависеть от того, как Штаты переживут пандемию и разберутся со своим национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.
У Кадырова подозревают коронавирус
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может быть болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
В России придумали новый налог
Совет Федерации предложил правительству ввести новый налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции».
Россиян с простреленными головами нашли на базе
В республике Саха (Якутия) на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей обнаружены тела двух мужчин 57 и 40 лет с простреленными головами.
В Тбилиси посочувствовали Киеву
Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главой единого инвестиционного офиса бывшего лидера Аджарии Левана Варшаломидзе вызвало сочувствие в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Россиян захотели массово сажать за «серые» зарплаты
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов внес предложение об уголовной ответственности за «серую» зарплату, независимо от суммы выплат.
«Я получаю много денег, реально много денег»
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» удивился тому факту, как много денег он зарабатывает.