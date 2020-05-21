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Зеленский подписал «антиколомойский» закон 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Зеленский подписал «антиколомойский» закон
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал «антиколомойский» закон, принять который требовал Международный валютный фонд.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, чьи владельцы в суде добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.
Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
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В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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