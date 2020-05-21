Зеленский подписал «антиколомойский» закон 

Все новости на карте

Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, чьи владельцы в суде добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.