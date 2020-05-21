Трамп одним твитом оскорбил Китай и Байдена 

Трамп написал, что Пекин проводит масштабную кампанию по дезинформации из-за желания видеть Байдена, кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах в Америке, у власти.

«Они [Китай] отчаянно хотят, чтобы Сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока я не пришел», — сказал глава Белого дома.

Он раскритиковал власти Китая и обвинил Пекин в несвоевременном реагировании:

«Все это идет сверху. Они могли бы легко остановить эпидемию, но они этого не сделали».

Твиты Трампа последовали после заявлений двух представителей министерства иностранных дел Китая, Чжао Лицзяня (Lijian Zhao) и Хуа Чуньин (Hua Chunying). Китайские чиновники раскритиковали угрозы Трампа в сторону Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), попытки политизировать происхождение вируса, а также «дезинформацию со стороны США».

Ранее глава Белого дома заявил, что США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не выполнит их требования в течение 30 дней.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны Трампа и его администрации. В марте американский лидер обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.