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Трамп одним твитом оскорбил Китай и Байдена 

Lenta.ru 28 минут назад
Трамп одним твитом оскорбил Китай и Байдена
Фото: РИА Новости
В одном из твитов, которые запостил президент США Дональд Трамп в среду, 20 мая, глава Белого дома оскорбительно отозвался о Китае, обвинив страну в пособничестве «сонному Джо», подразумевая Джо Байдена. Трамп добавил, что Китай хочет грабить США. Внимание на его посты обратило Fox News.
Трамп написал, что Пекин проводит масштабную кампанию по дезинформации из-за желания видеть Байдена, кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах в Америке, у власти.
«Они [Китай] отчаянно хотят, чтобы Сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока я не пришел», — сказал глава Белого дома.
Он раскритиковал власти Китая и обвинил Пекин в несвоевременном реагировании:
«Все это идет сверху. Они могли бы легко остановить эпидемию, но они этого не сделали».
Твиты Трампа последовали после заявлений двух представителей министерства иностранных дел Китая, Чжао Лицзяня (Lijian Zhao) и Хуа Чуньин (Hua Chunying). Китайские чиновники раскритиковали угрозы Трампа в сторону Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), попытки политизировать происхождение вируса, а также «дезинформацию со стороны США».
Ранее глава Белого дома заявил, что США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не выполнит их требования в течение 30 дней.
Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны Трампа и его администрации. В марте американский лидер обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.
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В мире , Хуа Чуньин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ВОЗ , Fox News , Китай , США
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