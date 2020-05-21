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На Украине отменят люстрацию чиновников СССР 

Lenta.ru 47 минут назад
На Украине отменят люстрацию чиновников СССР
Фото: Министерство юстиции Украины
В министерстве юстиции Украины захотели отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Об этом пишет «РБК-Украина».
Для реализации задачи Верховная Рада должна принять новую редакцию закона о люстрации, старая версия которого была раскритикована Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В ближайшие дни законопроект должно одобрить правительство, новая редакция подготовлена с учетом рекомендаций ЕСПЧ.
В документе предлагается отменить люстрацию советских чиновников. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность данной меры.
«Сейчас люстрировать коммунистические власти — это больше популизм, чем реальная борьба с системой», — пояснил он.
В ведомстве считают, что чиновники, незаконно подвергшиеся люстрации, могут претендовать только на компенсации, но не на восстановление в должности.
Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие должности при прежних политических режимах, сотрудников спецслужб, а также для лиц, подозреваемых в причастности к коррупции. Закон регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».
Согласно многочисленным решениям ЕСПЧ по жалобам украинских чиновников, попавших под действие акта, во многих пунктах он не соответствует Конституции и требованиям международного права.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , ЕСПЧ , Верховная Рада , РБК-Украина
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