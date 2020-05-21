В ЛНР рассказали о гибели украинских военных 

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя народной милиции Луганской самопровозглашенной республики Якова Осадчего.

По словам Осадчего, грузовик, предположительно, принадлежал 93 бригаде ВФ Украины и двигался из населенного пункта Крымское в населенный пункт Нижнее. В результате подрыва один человек скончался, трое были ранены.

Он также заявил, что по данным народной милиции, накануне ночью подразделения 93 бригады ВФ Украины проводили минирование местности в том районе и подорвались на своей же мине.

Ранее в МВД Украины сообщили, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания у линии соприкосновения в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».