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ЛНР заявила о подрыве на мине грузовика с украинскими военными в Донбассе 

РИА Новости 31 минуту назад
В ЛНР рассказали о гибели украинских военных
Фото: Joint Forces Operation
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине грузовика с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее пресс-служба министерства внутренних дел Украины заявила, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания у линии соприкосновения в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения. По данным МВД Украины, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
"Сегодня утром наши наблюдатели зафиксировали факт подрыва на мине предположительно грузового автомобиля 93 бригады вооруженных формирований Украины при его передвижении из населенного пункта Крымское в направлении населенного пункта Нижнее (территория, подконтрольная Киеву — ред). По имеющимся у нас данным, в результате подрыва один украинский боевик погиб и трое получили ранения", — сообщил Осадчий.
Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, накануне ночью подразделения 93 бригады ВФ Украины проводили минирование местности в том районе.
"Судя по всему, из-за свойственной боевикам вооруженных формирований Украины халатности, новые минные заграждения не были уточнены в схеме минных полей", — предположил Осадчий.
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В мире , Украина , Сергей Губанов , Яков Осадчий , Министерство обороны
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