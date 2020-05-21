Рэпера 50 Cent обвинили в нападении на художника

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Австралийский уличный художник Lushsux обвинил рэпера 50 Cent в нападении на него, передает NME.

Художник несколько раз изображал музыканта в своих работах, в частности, в образе Мао Цзэдуна Дональда Трампа , а также боксера Майка Тайсона . Известно, что рэперу не понравился портрет в образе Тайсона. Вскоре после негативной оценки от рэпера Lushsux в соцсетях пожаловался на избиение и опубликовал собственное фото на больничной койке. Он утверждает, что нападение организовал именно 50 Cent.

50 Cent отрицает причастность к случившемуся с художником.