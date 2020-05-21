Рэпера 50 Cent обвинили в нападении на художника

Австралийский уличный художник Lushsux обвинил рэпера 50 Cent в нападении на него, передает NME.
Художник несколько раз изображал музыканта в своих работах, в частности, в образе Мао Цзэдуна и Дональда Трампа, а также боксера Майка Тайсона. Известно, что рэперу не понравился портрет в образе Тайсона. Вскоре после негативной оценки от рэпера Lushsux в соцсетях пожаловался на избиение и опубликовал собственное фото на больничной койке. Он утверждает, что нападение организовал именно 50 Cent.
50 Cent отрицает причастность к случившемуся с художником.