На базе ВМС США в штате Техас произошла стрельба 

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Инцидент со стрельбой произошёл на авиабазе ВМС США в штате Техас. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба базы на странице в Facebook.

Стрельба произошла рколо 06:15 (14:15 мск) на военной базе в городе Корпус-Кристи. Вооружённый стрелок был замечен у северных ворот базы. Силы безопасности оперативно отреагировали на стрелка и нейтрализовали его.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сотрудник службы безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

База закрыта, полиция настоятельно рекомендует местным жителям не находиться вблизи района происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в американском штате Аризона, в результате которой пострадали три человека.