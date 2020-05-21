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На базе ВМС США в штате Техас произошла стрельба 

ИА Regnum и ещё 5 26 минут назад
На базе ВМС США в штате Техас произошла стрельба
Фото: РИА Новости
Инцидент со стрельбой произошёл на авиабазе ВМС США в штате Техас. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба базы на странице в Facebook.
Стрельба произошла рколо 06:15 (14:15 мск) на военной базе в городе Корпус-Кристи. Вооружённый стрелок был замечен у северных ворот базы. Силы безопасности оперативно отреагировали на стрелка и нейтрализовали его.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, сотрудник службы безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
База закрыта, полиция настоятельно рекомендует местным жителям не находиться вблизи района происшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в американском штате Аризона, в результате которой пострадали три человека.
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В мире , Армия , США , МВД , ИА REGNUM
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