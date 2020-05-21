Решение Конституционного суда Германии обязать немецкие спецслужбы придерживаться основных законов страны, в том числе за рубежом, вызвало критику со стороны политиков и экспертов, пишет журнал Focus. Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген в связи с этим даже выразил сомнения в том, что немецкая разведка BND вообще сможет работать за границей при таких условиях.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген предостерегает об ущербе, который может нанести дееспособности немецкой разведки BND решение Конституционного суда Германии по действиям спецслужб, пишет журнал Focus.

«Решением признать действие немецкого основного закона, в том числе за рубежом, и привязать к нему BND в её стратегической внешней разведке будет шагом на новую территорию, — заявил Рёттген в беседе с немецкими журналистами. — Как BND сможет работать при таких условиях и сможет ли вообще, неизвестно. Наши партнёры направят нам эти вопросы. В то время, когда действия государственных и негосударственных игроков за границей представляют всё более сложные угрозы для нашей безопасности, это очень серьёзные вопросы».

Председатель комиссии G10, занимающейся действиями немецких спецслужб, Андреас Шмидт занял сходную позицию, отмечает издание.

«Кое-что говорит в пользу того, чтобы распространить действие основных прав и на заграницу, — отметил Шмидт. — Однако спецслужбы выполняют важную задачу. Они должны обеспечивать безопасность ФРГ».

Поэтому теперь задача законодателей должна состоять в том, чтобы учесть этот момент и сделать так, чтобы немецкая разведка могла и дальше продолжать свою работу за рубежом. Комиссия G10, по его словам, должна разрешить для служб безопасности использование мер наблюдения и контроля.

Эксперт по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн выступил с прямой критикой решения суда.

«Вердикт ведёт к ненужному ослаблению BND», — подчеркнул он.

Идею о том, что немецкие основные права должны действовать и для иностранцев за рубежом, например, в военных или кризисных регионах, эксперт назвал «абсурдно высоким барьером». Он также отметил, что не представляет, как нечто подобное можно осуществить на практике.

«Такое решение сделает BND ещё более зависимой от партнёрских спецслужб в США и Великобритании, и ей придётся запрашивать данные, которые он сама больше не сможет получить», — пояснил Нойманн.

Как напоминает немецкий журнал, суд постановил, что BND в своих разведывательных действиях и наблюдении по всему миру должна придерживаться немецких основных прав. Конфиденциальность данных связи и свобода печати должны также распространяться и на иностранцев, решили судьи в Карлсруэ. Тем самым они удовлетворили жалобу правозащитной организации «Репортёры без границ» и многих иностранных журналистов против закона о деятельности BND, реформированного в конце 2016 года. Он должен быть основательно переработан до конца 2021 года. В частности, речь идёт о предписаниях по поводу так называемой стратегической разведки средствами связи за границей, благодаря которой BND проверяет большие потоки данных без определённых подозрений, пишет Focus.