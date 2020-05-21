Пожар произошел на бывшей АЭС в Нидерландах

Специалисты сообщают, что риска утечки радиации нет.
На бывшей атомной электростанции Додевард, расположенной на востоке Нидерландов, вспыхнул пожар. По информации газеты Algemeen Dagblad, риска утечки радиации нет.
Очевидцы сообщили, что огонь был виден издалека. Фото и видео произошедшего они опубликовали в социальных сетях.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. По их данным, пожар начался на крыше станции, где, возможно, находились газовые баллоны.
АЭС Додевард была закрыта в 1997 году. Специалисты удалили все топливные стержни реактора, а саму станцию замуровали. Снести АЭС планируют в 2045 году, когда уровень излучения снизится до безопасного.