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США назвали своего стратегического конкурента 

News.ru 52 минуты назад
США назвали своего стратегического конкурента
Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Соединённые Штаты признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, но Вашингтон открыт для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с Пекином при совпадении интересов. Об этом говорится в опубликованном администрацией США докладе.
Доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике» был представлен администрацией Белого дома членам конгресса. В нём изложен общегосударственный подход Америки к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.
Как уточняет РИА Новости, подход Штатов к взаимодействию с КНР предполагает достижение двух целей. Во-первых, повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнёрств для противодействия вызовам со стороны Китая, а, во-вторых, принуждение Поднебесной к прекращению действий, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США. При этом в докладе подчеркивается, что Соединённые Штаты приветствуют сотрудничество с КНР и рассчитывают на честную конкуренцию.
США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя нашими системами. Правительство будет продолжать защищать американские интересы и расширять американское влияние, — утверждается в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к торговому соглашению с Китаем меняется не в лучшую сторону. Пересмотреть отношение к сделке его вынудила пандемия коронавируса. Американскому лидеру не нравится, как власти КНР решали проблему с заболеванием. Глава Белого дома назвал соглашение с Китаем «одним из крупнейших в истории», тем более, что КНР покупает большое количество американских товаров.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости , Китай , США
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