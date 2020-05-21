США назвали своего стратегического конкурента 

Доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике» был представлен администрацией Белого дома членам конгресса. В нём изложен общегосударственный подход Америки к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.

Как уточняет РИА Новости, подход Штатов к взаимодействию с КНР предполагает достижение двух целей. Во-первых, повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнёрств для противодействия вызовам со стороны Китая, а, во-вторых, принуждение Поднебесной к прекращению действий, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США. При этом в докладе подчеркивается, что Соединённые Штаты приветствуют сотрудничество с КНР и рассчитывают на честную конкуренцию.

США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя нашими системами. Правительство будет продолжать защищать американские интересы и расширять американское влияние, — утверждается в документе.