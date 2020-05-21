США теряют Европу 

Старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла Ноа Баркин (деятельность организации запрещена в РФ ) заявил, что реакция США на коронавирус обеспокоила Европу больше, чем действия Китая . Об этом сообщает Foreign Policy.

Баркин сослался на результаты исследования Фонда Кербера, показавшие, что 37 процентов опрошенных немцев назвали наиболее важным партнером страны США, но почти столько же — 36 процентов — сделали выбор в пользу Китая.

Общественное мнение изменилось: по результатам аналогичного опроса сентября 2019 года, у США было преимущество над Китаем в 26 процентов.

При этом только шесть процентов участников нового опроса заявили, что их мнение о Китае ухудшилось, тогда как 73 процентов респондентов стали хуже думать о США.

Исполнительный директор Фонда Кербера Нора Мюллер рассказала Foreign Policy, что мнение немцев о США ухудшилось еще до ситуации с коронавирусом. Однако действия администрации президента США Дональда Трампа во время пандемии усугубили ситуацию.

Баркин подчеркнул, что политики в Германии видят не только то, как Китай скрывал данные о коронавирусе в течение первых недель, но и то, как страна успешно остановила эпидемию. В США же, по его мнению, они видят хаос и неспособность властей действовать сообща, нежелание сотрудничать с наукой и попытки Трампа уничтожить американо-китайские отношения ради переизбрания.

Эксперт уверен, что дело не только в Трампе: даже если в следующем году в Белом доме окажется Джо Байден , межпартийный раскол останется.

Также Баркин обратил внимание на результаты опроса British Foreign Policy Group, согласно которым только 28 процентов британцев считают поведение США ответственным. Это на 13 процентов меньше, чем в январе 2020-го.

Компания Ifop спросила у французов, у какой страны сейчас лучшее положение для решения основных проблем ближайших десятилетий. Только 3 процента выбрали США. Опрос SWG показал, что 36 процента итальянцев хотят, чтобы их страна сосредоточилась на отношениях с Китаем, 30 процентов выбрали США.

Эксперт отметил, что Европа ведет переговоры с Китаем о крупном инвестиционном соглашении и совместной борьбе с изменением климата. Если договоры будут заключены, это станет еще одним сигналом о потере Европы США.