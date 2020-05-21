США теряют Европу 

Старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла Ноа Баркин (деятельность организации запрещена в РФ) заявил, что реакция США на коронавирус обеспокоила Европу больше, чем действия Китая. Об этом сообщает Foreign Policy.
Баркин сослался на результаты исследования Фонда Кербера, показавшие, что 37 процентов опрошенных немцев назвали наиболее важным партнером страны США, но почти столько же — 36 процентов — сделали выбор в пользу Китая.
Общественное мнение изменилось: по результатам аналогичного опроса сентября 2019 года, у США было преимущество над Китаем в 26 процентов.
При этом только шесть процентов участников нового опроса заявили, что их мнение о Китае ухудшилось, тогда как 73 процентов респондентов стали хуже думать о США.
Исполнительный директор Фонда Кербера Нора Мюллер рассказала Foreign Policy, что мнение немцев о США ухудшилось еще до ситуации с коронавирусом. Однако действия администрации президента США Дональда Трампа во время пандемии усугубили ситуацию.
Баркин подчеркнул, что политики в Германии видят не только то, как Китай скрывал данные о коронавирусе в течение первых недель, но и то, как страна успешно остановила эпидемию. В США же, по его мнению, они видят хаос и неспособность властей действовать сообща, нежелание сотрудничать с наукой и попытки Трампа уничтожить американо-китайские отношения ради переизбрания.
Эксперт уверен, что дело не только в Трампе: даже если в следующем году в Белом доме окажется Джо Байден, межпартийный раскол останется.
Также Баркин обратил внимание на результаты опроса British Foreign Policy Group, согласно которым только 28 процентов британцев считают поведение США ответственным. Это на 13 процентов меньше, чем в январе 2020-го.
Компания Ifop спросила у французов, у какой страны сейчас лучшее положение для решения основных проблем ближайших десятилетий. Только 3 процента выбрали США. Опрос SWG показал, что 36 процента итальянцев хотят, чтобы их страна сосредоточилась на отношениях с Китаем, 30 процентов выбрали США.
Эксперт отметил, что Европа ведет переговоры с Китаем о крупном инвестиционном соглашении и совместной борьбе с изменением климата. Если договоры будут заключены, это станет еще одним сигналом о потере Европы США.
Как писал «Рамблер», президент США Дональд Трамп не раз называл новый коронавирус «китайским», несмотря на возражения Пекина, а его помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что мир потерял два месяца, за которые можно было бы подготовиться к пандемии, так как Пекин скрывал информацию о вирусе. Также Трамп приостановил финансирование ВОЗ и обвинил организацию в связях с Китаем. Другие страны позицию Трампа не поддержали.