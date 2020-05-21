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Зеленский и его жена разозлили украинцев дорогими вышиванками 

Мария Иванова 24 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото, посвященное Дню вышиванки, который отмечается 21 мая. На снимке Зеленский и его супруга Елена запечатлены в традиционных вышитых рубашках.
По данным «Московского комсомольца», президент и первая леди выбрали дизайнерские вышиванки, каждая из которых стоит не менее 300 долларов (около 21,5 тысячи рублей).
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Это возмутило интернет-пользователей.
«У людей хлеб не за что купить, а он вышиванку празднует», — возмутилась Елена Янкович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Интересно, за небедную зарплату в 5000 грн. Отмечал бы день вышиванки?» — поинтересовался Дмитрия Немпомнящий.
«А за год лицо-то разъел в два раза! Все обещания так и остались на словах, лучше бы своими шоу занимался», — заявила Елена Рыкова.
«А есть день бикини? Интересно посмотреть будет на Вована в стрингах. Зачем этот цирк? Это ж наверно пол дня на снимок ушло», — написал Denis Markov.
«А шо Ленка не знает как выглядят Вышеванки или она вышевата? Одеть платья с аппликацией и гордиться? Какого региона эта вышивка? Сколько же можно позориться?» — добавила Юлія Олександрвна.
Как писал «Рамблер», ранее супруги Зеленские отправили вышиванки мировым лидерами, в том числе президенту США Дональду Трампу, главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Комментарии 24
В мире , Видео , Елена Рыкова , Елена Янкович , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон
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