Владимир Зеленский Президент Украины опубликовал в Facebook фото, посвященное Дню вышиванки, который отмечается 21 мая. На снимке Зеленский и его супруга Елена запечатлены в традиционных вышитых рубашках.

По данным «Московского комсомольца», президент и первая леди выбрали дизайнерские вышиванки, каждая из которых стоит не менее 300 долларов (около 21,5 тысячи рублей).

Это возмутило интернет-пользователей.

«У людей хлеб не за что купить, а он вышиванку празднует», — возмутилась Елена Янкович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Интересно, за небедную зарплату в 5000 грн. Отмечал бы день вышиванки?» — поинтересовался Дмитрия Немпомнящий.

«А за год лицо-то разъел в два раза! Все обещания так и остались на словах, лучше бы своими шоу занимался», — заявила Елена Рыкова.

«А есть день бикини? Интересно посмотреть будет на Вована в стрингах. Зачем этот цирк? Это ж наверно пол дня на снимок ушло», — написал Denis Markov.

«А шо Ленка не знает как выглядят Вышеванки или она вышевата? Одеть платья с аппликацией и гордиться? Какого региона эта вышивка? Сколько же можно позориться?» — добавила Юлія Олександрвна.