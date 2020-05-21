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Кличко рассказал о планах ослабить ограничения в Киеве 

Rambler News Service 36 минут назад
Кличко рассказал об ослаблении ограничений в Киеве
Фото: РИА Новости
Ограничения в Киеве, введенные в связи с коронавирусом, планируется ослабить в несколько этапов — 23 и 25 мая, а также 1 июня. В частности, в украинской столице запустят метро, откроют магазины площадью до 1 твс. кв. м., сельскохозяйственные и промышленные рынки, а также спортивные и детские площадки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Хочу подчеркнуть: все запланированные послабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарных, но таких необходимых мер безопасности», — заявил мэр на свой странице в Facebook.
Так, с 23 мая в городе запустят работу автобусов, трамваев и троллейбусов; откроют магазины площадью до 1 тыс. кв. м., спортивные и детские площадки.
С 25 мая в Киеве заработает метро и откроются промышленные и сельскохозяйственные рынки.
С 1 июня откроют детские сады, школы для выпускников 11-х классов, вузы, детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы, фитнес-центры, зоны отдыха и пляжи около водоемов.
Решение по открытию крупных торгово-развлекательных центров будет приниматься отдельно, заявил Кличко.
Ранее, 20 мая, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до 22 июня, но с ослаблением ряда ограничений.
За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 476 — до 19 706, сообщил Минздрав страны. Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, увеличилось на 15 до 579.
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Комментарии
В мире , Украина , Минздрав РФ , Правительство Украины , Киев
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