В холодной войне после пандемии Америка теряет Европу

Foreign Policy (США) . В доказательство он приводит результаты опросов в Германии, Британии, На фоне растущей конфронтации США Китаем Европа задумалась, на чьей стороне ей быть. Традиционный союзник — Америка — под ударом, считает автор. В доказательство он приводит результаты опросов в Германии, Британии, Франции Италии : сторонников США там становится все меньше, сторонников КНР — все больше.

Пандемия коронавируса открыла миру глаза на истинную природу китайского режима, — об этом в последние несколько недель нам сообщали бесчисленные статьи. И, возможно, их авторы не ошибаются. Однако в Европе именно реакция США на коронавирус, даже в большей степени, чем реакция Китая, глубоко тревожит политиков и широкую общественность.

В понедельник были опубликованы результаты исследования, проведенного Фондом Кербера (Körber Foundation), и они служат еще одним подтверждением сказанного выше. Полученные результаты просто поразительны, они должны заставить серьезно задуматься всех тех людей в Вашингтоне, которые полагают, что в результате нынешнего кризиса будет создан возглавляемый Соединенными Штатами фронт против Китая.

Результаты проведенного исследования показывают, что немцы сегодня разделены почти пополам по вопросу о том, кто является более важным партнером — Вашингтон или Пекин, и при этом 37% опрошенных сделали выбор в пользу Соединенных Штатов, а 36% — в пользу Китая. Эти данные свидетельствуют о существенном сдвиге по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведенного Фондом Кербера в сентябре 2019 года. Тогда немцы обеспечили Соединенным Штатам внушительное преимущество над Китаем в 26%.

Это не означает, что немцы выдают Китаю «бесплатный билет» и готовы со всем соглашаться. 71% опрошенных немцев согласны с тем, что большая транспарентность со стороны китайского руководства могла бы ограничить воздействие коронавируса или даже остановить распространение этой пандемии. Однако лишь 6% опрошенных заявили о том, что их мнение в отношении Китая ухудшилось, тогда как 73% респондентов считают, что их мнение о Соединенных Штатах стало хуже в ходе нынешнего кризиса.

Что все это означает? Прежде всего, это определенное предостережение. Мало кто ожидает транспарентности от Коммунистической партии Китая (КПП). Многие люди оценивают Соединенные Штаты по более высокому стандарту, и их легче разочаровать, если речь идет о провале Вашингтона.

Более того, мнение немцев о Соединенных Штатах — среди самых негативных во всей Европе, и так продолжается с момента появления Дональда Трампа в Белом доме. Так было и при президенте Джордже Буше-младшем , однако мнение немцев резко изменилось в позитивную сторону сразу после того, как на посту президента его сменил Барак Обама . Общественное мнение Германии переменчиво, — независимо от того, плохо это или хорошо, — а его отношение к США находится под большим влиянием того человека, который сидит в Овальном кабинете.

«Мнение немцев о Соединенных Штатах находилось в свободном падении еще до вызванного кронавирусом кризиса, — подчеркнула в беседе с корреспондентом журнала «Форин полиси" Нора Мюллер (Nora Müller), исполнительный директор Фонда Кербера. — Сомнения относительно действий администрации Трампа в условиях пандемии коронавируса, а также предполагаемое отсутствие глобального лидерства Соединенных Штатов очевидным образом усугубили отчуждение».

С другой стороны, немецкие политики должны принимать во внимание более широкие соображения, выстраивая баланс в отношениях с Вашингтоном и с Пекином. Соединенные Штаты являются демократией, и эта страна разделяет основополагающие ценности с Европой. Тогда как Китай не является демократией. Соединенные Штаты гарантируют безопасность Германии, а также других европейских государств уже в течение 75 лет. Китай большую часть этого времени был занят самим собой.

Однако мир меняется. Возможно, мы являемся свидетелями восхода азиатского столетия. Политики в Германии и в других странах Европы видят смещение геополитических линий, и это оказывает влияние на их расчеты. Они видят Коммунистическую партию Китая, которая в течение первых недель скрывала данные о вирусе, а после того как этот вирус распространился по всему миру, использовала агрессивную кампанию по пропаганде и дезинформации, пытаясь таким образом изменить нарратив в свою пользу. Они также видят, как Коммунистическая партия Китая успешно сдержала распространение коронавируса у себя дома, — хотя использованная для этого тактика не является приемлемой для либеральных демократий, — когда поставила перед собой такую задачу. По этой причине китайская экономика, судя по всему, восстановится быстрее.

А когда они смотрят на Соединенные Штаты, они видят хаос, — в этой стране, где в результате пандемии коронавируса умерли более 91 тысячи американцев, политики не способны отставить в сторону свои противоречия и действовать сообща. Они видят администрацию, которая уклоняется от контактов с наукой и от сотрудничества в тот момент, когда они особенно нужны. И они видят президента, который, похоже, готов применить тактику выжженной земли в отношении американо-китайских отношений, если это нужно для спасения его слабеющих шансов на переизбрание.

Важно то, что Трамп воспринимается в Европе не как причина нарушения нормального функционирования Соединенных Штатов, а, скорее, как симптом этого процесса или его катализатор. Даже если Джо Байден в январе следующего года будет сидеть в Белом доме, парализующий межпартийный раскол никуда не денется. И то же самое можно сказать об экономическом ущербе в результате кризиса, справиться с которым американцы — после десятилетий все менее дееспособных правительств, судя по всему, совершенно не готовы. Возможно, работать с Соединенными Штатами будет легче после ухода Трампа. Но будет легче в течение какого времени? Реакция США на коронавирус углубила подобного рода сомнения в Германии, а также в других европейских странах.

Согласно результатам опроса, проведенном в этом месяце организацией «Бритиш форин полиси груп» (British Foreign Policy Group), всего 28% британцев заявили о своей уверенности в том, что Соединенные Штаты ведут себя ответственно в мире, и это на 13% меньше, чем в январе нынешнего года. Консервативные избиратели, которые раньше демонстрировали очень высокий уровень доверия к Соединенным Штатам, обеспечили самые значительные показатели утраты доверия.

В ходе исследования, проведенного компанией по проведению опросов «Ифоп» (Ifop), французам в этом месяце задавали вопрос о том, какая страна находится в лучшем положении для решения основных проблем ближайших десятилетий. Всего 3% опрошенных выбрали Соединенные Штаты. Проведенный в апреле исследовательским институтом SWG опрос показал: 36% итальянцев считают, что их страна должна сосредоточить свое внимание на отношениях с Китаем, тогда как 30% выбрали США.

По данным проведенного Фондом Кербера исследования, представители более молодого поколения, воспитанные на сообщениях о войне в Ираке, на рассказах о шпионской деятельности Агентства национальной безопасности , а теперь и о Трампе, продемонстрировали самый большой скептицизм в отношении Соединенных Штатов. Среди немцев в возрасте от 18 до 34 лет 46% заявили о важности отношений с Китаем, тогда как США выбрали 35% опрошенных из этой группы.

Это не означает, что Европа движется в сторону политики равной дистанции в отношении Соединенных Штатов и Китая. Уже в течение многих лет растет озабоченность по поводу того направления, по которому Китай движется под управлением председателя КНР Си Цзиньпина : больше государственного контроля, больше наблюдения, больше запугивания за пределами своих границ. Однако это не означает, что Европа будет продолжать проявлять осторожность, если нужно будет встать на сторону Вашингтона и выступить против Пекина.

Вы согласитесь дать отпор школьному хулигану вместе со старым другом, если этот друг ненадежен? А что если сам этот друг начнет вас задирать, как Соединенные Штаты сделали это с Европой по вопросу о создании сетей 5G? Судя по всему, теперь Вашингтон делает то же самое в отношении Соединенного Королевства, настаивая на том, что оно должно сделать выбор между торговой сделкой с Вашингтоном и с Пекином. Вероятно, вы не захотите выступить против школьного хулигана вместе с таким другом.

Вместо этого Европа пытается подстраховаться. В настоящее время она ведет переговоры с Пекином о заключении всеобъемлющего инвестиционного соглашения и совместных мерах по борьбе с изменением климата. Заключение этих сделок потребует немалого времени. Но если они все же будут заключены, причем во время президентской кампании в Соединенных Штатах, то это станет еще одним сигналом о том, что Соединенные Штаты теряют Европу и уступают ее своему главному внешнеполитическому приоритету — Китаю.