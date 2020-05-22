В Киеве частично ослабят карантин 

Киев не отвечает всем критериям, необходимым для ослабления карантина, но власти города намерены частично ослабить ограничения с 23 мая, заявил в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко

В пятницу на Украине стартует второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Ранее Киевская обладминистрация сообщила, что карантин в Киевской области Украины пока не будут смягчать, потому что количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.

"Сегодня министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному, количество больных на 100 тысяч населения. Определена норма 12 больных (на 100 тысяч — ред.), в Киеве сейчас 15 больных на 100 тысяч людей", — заявил Кличко на брифинге.

По его словам, несмотря на несоответствие критериям, городские власти обращаются к правительству с просьбой разрешить начать второй этап ослаблений, но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности, с 23 мая в Киеве планируется запуск работы общественного транспорта и торговых заведений площадью до 1 тысячи квадратных метров. Метро будет открыто согласно плану с 25 мая.

Кличко сказал, что детские и спортивные площадки пока открываться не будут.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.

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