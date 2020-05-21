У США и ФРГ могут быть тайные договоренности 

Реакция властей Германии на предложение вывести ядерное оружие США выглядит подтверждением версии о тайных договоренностях между Соединенными Штатами и ФРГ. Об этом сообщает «Взгляд».

Недавно, как сообщал «Рамблер», посол Соединенных Штатов в Германии и исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл назвал американское ядерное оружие гарантией мира в Европе.

Ряд депутатов Бундестага отреагировали на это тем, что призвали США вывести из ФРГ ядерное оружие. По их мнению, его отсутствие гарантировало бы мир с большей вероятностью.

«Правящая ХДС была вне себя от ярости. В связи с этим бросается в глаза странное обстоятельство — приходящие к власти немецкие политики сразу же занимают резко проамериканскую позицию — даже если до того ею не отличались», — пишет автор «Взгляда».

По его словам, это приводит к умозаключению о существовании секретных документов, которые позволяют американцам с 1949 года контролировать высшее руководство Германии. Журналист подчеркнул, что его теория — не более чем конспирология.