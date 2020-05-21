Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У США и ФРГ могут быть тайные договоренности 

Артём Кульша 1 час назад
У США и ФРГ могут быть тайные договоренности
Фото: ТАСС
Реакция властей Германии на предложение вывести ядерное оружие США выглядит подтверждением версии о тайных договоренностях между Соединенными Штатами и ФРГ. Об этом сообщает «Взгляд».
Недавно, как сообщал «Рамблер», посол Соединенных Штатов в Германии и исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл назвал американское ядерное оружие гарантией мира в Европе.
Ряд депутатов Бундестага отреагировали на это тем, что призвали США вывести из ФРГ ядерное оружие. По их мнению, его отсутствие гарантировало бы мир с большей вероятностью.
«Правящая ХДС была вне себя от ярости. В связи с этим бросается в глаза странное обстоятельство — приходящие к власти немецкие политики сразу же занимают резко проамериканскую позицию — даже если до того ею не отличались», — пишет автор «Взгляда».
По его словам, это приводит к умозаключению о существовании секретных документов, которые позволяют американцам с 1949 года контролировать высшее руководство Германии. Журналист подчеркнул, что его теория — не более чем конспирология.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Комментарии
В мире , Ричард Гренелл , Бундестаг , Деловая газета "Взгляд" , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Видео
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение