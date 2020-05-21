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Пекин ответил на планы США ввести санкции 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Пекин ответил на планы США ввести санкции
Фото: Reuters
Американский закон о санкциях против Китая вызовет ответные меры, сообщил 21 мая журналистам Чжан Есуй, официальный представитель третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Комментируя планы США ввести санкции против Китая из-за пандемии, Чжан Есуй заявил, что американцы обвиняют Пекин безосновательно, поскольку китайская сторона с самого начала распространения коронавируса эффективно сдерживала его.
«Мы не принимаем никакие атаки и марание грязью», — Чжан Есуй
Напомним, американскими законодателями рассматривается возможность ввести антикитайские санкции. Проект соответствующего закона внесён в Сенат.
Закон предлагается принять, если китайская сторона откажется сотрудничать с США «и не предоставит полный отчёт о событиях», которые провели к эпидемии.
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В мире , Азия , Армия , Оружие , Китай , США
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