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Трампу задумали запретить выход из соглашений 

Lenta.ru и ещё 20 1 час назад
Трампу задумали запретить выход из соглашений
Фото: Reuters
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта задумали запретить президенту США Дональду Трампу покидать договоры без разрешения Конгресса. Об этом сообщается на сайте Марки.
Политики внесли законопроект «О предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения». Как отмечает сенатор, «безрассудный» выход Трампа из Договора по открытому небу (ДОН) окажет продолжительное влияние на способность отслеживать российскую военную активность, которая может стать угрозой интересам США и их союзников.
Панетта, в свою очередь, назвал выход из ДОН полностью противоречащим США в сфере национальной безопасности. По его словам, соответствующее решение Трампа показывает пренебрежение союзами и соглашениями по контролю над вооружениями.
21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В госдепартаменте пояснили, что решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая.
Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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Комментарии 1
В мире , Армия , США , Дональд Трамп , ОБСЕ , Госдеп США
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