Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе 

«Мы продолжаем видеть в Киеве определенное противостояние, борьбу за власть, за влияние», — отметил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что украинские политические силы активно стараются ухватить «самый лакомый кусок», оставляя в стороне решение вопроса в Донбассе. Вооруженные силы Украины, по его словам, постоянно нарушают режим прекращения огня: только за апрель было зафиксировано 399 обстрелов, в том числе с применением тяжелого вооружения. В результате страдают обычные люди.

«14 пострадавших, двое погибли, 12 получили ранения различной тяжести, и пятеро из них дети от 7 до 13 лет», — констатировал руководитель республики.