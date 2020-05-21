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Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе 

Павел Тиунов 1 час назад
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Фото: РИА Новости
Нахождение Владимира Зеленского у власти в Украине не приблизило разрешение конфликтной ситуации в Донбассе, заявил в интервью телеканалу «Звезда» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, обстрелы республиканских территорий не прекращаются, гибнут люди, в том числе дети.
«Мы продолжаем видеть в Киеве определенное противостояние, борьбу за власть, за влияние», — отметил глава ДНР.
Пушилин подчеркнул, что украинские политические силы активно стараются ухватить «самый лакомый кусок», оставляя в стороне решение вопроса в Донбассе. Вооруженные силы Украины, по его словам, постоянно нарушают режим прекращения огня: только за апрель было зафиксировано 399 обстрелов, в том числе с применением тяжелого вооружения. В результате страдают обычные люди.
«14 пострадавших, двое погибли, 12 получили ранения различной тяжести, и пятеро из них дети от 7 до 13 лет», — констатировал руководитель республики.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат народного совета ДНР Елена Шишкина заявила о намерении отдать президента Украины Владимира Зеленского под народный трибунал. Национальному украинскому лидеру вменяют геноцид населения, блокаду Донбасса, пропаганду войны, создание незаконных вооруженных формирований и использование вооруженных сил против гражданского населения.
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Комментарии
В мире , Украина , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Елена Шишкина , ТК "Звезда"
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