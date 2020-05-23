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В Грузии отменен режим чрезвычайного положения 

Мир24 и ещё 22 22 минуты назад
В Грузии отменен режим чрезвычайного положения
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
Действие режима чрезвычайного положения в Грузии и комендантский час отменены с 23 мая. Также снят запрет на пребывание в легковых автомобилях (за исключением такси) более трех человек. Людям старше 70 лет позволено выходить из дома.
«Сегодня, когда во многих странах чрезвычайное положение продолжается и пандемия по-прежнему находится в активной фазе, предпринятые страной совместные успешные шаги и меры дали нам возможность говорить о прекращении чрезвычайного положения, а также снимать поэтапно ограничения», — цитирует ТАСС советника премьер-министра Грузии по международным делам Ираклия Чиковани.
Несмотря на послабления ограничительных мер — в Грузии открылись салоны красоты и центры эстетической медицины, первого июля намерены открыть туристический сезон, с 11 мая Тбилиси открыт на въезд и выезд, парламент страны оставил за правительством право до 15 июля сохранить некоторые ограничения.
В Грузии выявили 723 случая заражения коронавирусом, 495 пациентов выздоровели. На карантине — более 3,2 тыс. человек, в стационарах — 323 пациента. Умерли — 12 человек.
Руководство Грузии планирует снять все ограничения из-за коронавируса к 1 июля.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Грузия
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