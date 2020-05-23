В Грузии отменен режим чрезвычайного положения 

Действие режима чрезвычайного положения в Грузии и комендантский час отменены с 23 мая. Также снят запрет на пребывание в легковых автомобилях (за исключением такси) более трех человек. Людям старше 70 лет позволено выходить из дома.

«Сегодня, когда во многих странах чрезвычайное положение продолжается и пандемия по-прежнему находится в активной фазе, предпринятые страной совместные успешные шаги и меры дали нам возможность говорить о прекращении чрезвычайного положения, а также снимать поэтапно ограничения», — цитирует ТАСС советника премьер-министра Грузии по международным делам Ираклия Чиковани.

Несмотря на послабления ограничительных мер — в Грузии открылись салоны красоты и центры эстетической медицины, первого июля намерены открыть туристический сезон, с 11 мая Тбилиси открыт на въезд и выезд, парламент страны оставил за правительством право до 15 июля сохранить некоторые ограничения.

В Грузии выявили 723 случая заражения коронавирусом, 495 пациентов выздоровели. На карантине — более 3,2 тыс. человек, в стационарах — 323 пациента. Умерли — 12 человек.

Руководство Грузии планирует снять все ограничения из-за коронавируса к 1 июля.