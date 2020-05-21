Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тбилиси посочувствовали Киеву из-за набора кадров из окружения Саакашвили 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главой единого инвестиционного офиса бывшего лидера Аджарии Левана Варшаломидзе вызвало сочувствие в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Уже невозможно понимать такие решения. Наверное, на Украине просто ужасный дефицит кадров. Назначение Варшаломидзе может вызывать только сочувствие. Этот человек занимался на деле в Аджарии тем, что отбирал у людей дома и квартиры. Вот чем он там запомнился. Скажите конкретно, что он там построил или изменил, без мифов», — заявил газете ВЗГЛЯД экс-госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава.
Зеленский мотивировал свое решение тем, что Варшаломидзе в эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили успешно строил Батуми.
Георгий Хаиндрава не исключил, что деньги, которые будут аккумулироваться в этом украинском офисе, затем будут утекать в кассу партии Саакашвили «Единое национальное движение».
Ранее Тбилиси отозвал посла из Киева в знак протеста против назначения заочно осужденного на родине Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
Примечательно, что в эпоху бывшего президента Украины Петра Порошенко Варшаломидзе уже консультировал власти этой страны, как и некоторые другие представители ближайшего окружения Саакашвили.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина решила потребовать с России компенсацию в морском трибунале Украина решила потребовать с России компенсацию в морском трибунале Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине Украина поссорилась с Болгарией Украина поссорилась с Болгарией
Комментарии 52
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Георгий Хаиндрава , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милонов потребовал запретить негативные новости
Милонов потребовал запретить негативные новости
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Китай предрек ухудшение отношений России и США
Китай предрек ухудшение отношений России и США
ВОЗ сделала заявление по поводу ситуации с COVID-19 в Москве
ВОЗ сделала заявление по поводу ситуации с COVID-19 в Москве
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение